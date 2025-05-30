Названы препараты, которые могут привести к наказанию водителей за «лекарственное опьянение» в России

В России вводят новые меры наказания для водителей — «лекарственное опьянение» может стать поводом для штрафов и лишения прав. Предложение об этом внесли в Госдуму, где уже провели первое чтение законопроекта.

По нововведению, употребление некоторых лекарств может быть приравнено к алкогольному или наркотическому опьянению. Это касается препаратов, способных негативно отразиться на скорости реакции и концентрации внимания водителя за рулем.

Планируется составление списка запрещенных препаратов. Согласно предварительным данным, туда могут войти анестетики, лекарства от эпилепсии и болезни Паркинсона, а также успокоительные средства. Об этом сообщили на портале autonews.ru.

Пока не определены конкретные санкции, которые будут применяться к водителям. Напомним, что за алкогольное или наркотическое опьянение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Сообщается, что водителям, у которых в крови обнаружат следы запрещенных лекарств, угрожает штраф в размере 30 тыс. рублей и возможное лишение прав.

Как отмечают СМИ, данные новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение риска дорожно-транспортных происшествий. Срок вступления закона в силу пока не сообщается.

Источник: pxhere.com