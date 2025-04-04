Российский пикап «Ремдизель»: крупный внедорожник в процессе разработки

В базе ФИПС разместили изображения нового полноразмерного пикапа от «Ремдизель» (компания имеет отношение к «КамАЗу). Автомобиль на патентных эскизах отдельными дизайнерскими решениями напоминает китайский пикап DongFeng Warrior MS600. На это сходство обратил внимание ТГ-канал «Автопоток».

Прямых заимствований, как мы видим, нет, но имеются очень похожие по стилистике части.

О новом большом пикапе «Ремдизель» подробностей пока нет. Пикап DongFeng получает 314-сильный 6,7-литровый турбодизель, сочетающийся с 6АКПП.

За DongFeng Warrior в китайских автосалонах просят минимум 490 000 юаней. Это около 5,7 миллиона в переводе на рубли.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» активно патентует новые детали для внедорожников «Нива».