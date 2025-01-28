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Renault Sandero покупаем

В России появилась возможность купить новый Renault Sandero 2022 года за 1,8 млн рублей, что значительно дешевле, чем предыдущие модели. Не упустите шанс на эксклюзивное предложение!
РедакцияР
Редакция
28.01.2025, 13:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появилась возможность приобрести французскую иномарку за сумму меньше двух миллионов рублей. Речь идет о новом Renault Sandero 2022 года выпуска без пробега, цена которого составляет 1,8 миллиона рублей.

По словам продавца, автомобиль был приобретен в 2022 году и с тех пор никто на нем не ездил.

Согласно информации издания Autonews, в 2022 году цена на этот хэтчбек была почти вдвое ниже. Например, Sandero Stepway в комплектации Stepway Drive с 1,6-литровым 82-сильным двигателем и механической коробкой передач стоил 1 009 000 рублей.

Модель Renault Sandero Stepway ранее собиралась на заводе «АвтоВАЗ». Весной 2022 года была завершена сборка последней партии этого доступного хэтчбека с элементами кроссовера.

Фото: Carsweek.ru

Помимо предложения по Renault Sandero, дилеры также предлагают приобрести кроссоверы Kia Seltos 2022 года выпуска по цене 3,15 миллиона рублей.

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