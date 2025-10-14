В России одобрили план по запуску "полностью беспилотных грузовых автомобилей"

Вице-премьер Виталий Савельев провёл рабочее совещание, в ходе которого правительство Российской Федерации одобрило этапный план развития беспилотных технологий в стране. Согласно опубликованным материалам, приоритетом станет интеграция на российских автомагистралях полностью автономных грузовых автомобилей пятого уровня. Об этом информирует издание «Абирег».

В утверждённом документе уделяется внимание созданию необходимой нормативной базы и формированию полноценной концепции рынка беспилотных грузоперевозок с горизонтом до 2035 года. Также планируется организация масштабных испытаний инновационного транспорта на реальных маршрутах.

Как уточнил Виталий Савельев, на данный момент по федеральным дорогам России уже функционируют 90 грузовиков с системой автопилота третьего уровня. В 2025 году ожидается существенное расширение маршрутов этих транспортных средств. К тому же, в эксплуатацию войдёт система цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 «Восток».

Министерству транспорта и профильным ведомствам поручено заняться подготовкой законопроекта, касающегося высокоавтоматизированных транспортных средств. Внесение инициативы на рассмотрение правительства запланировано на первый квартал 2026 года.

По информации агентства «АВТОСТАТ», КАМАЗ выведет на серийное производство беспилотные грузовики к 2028 году. Ранее, этой весной, предприятие проводило тестовые заезды автомобилей второго поколения «Маяк-2», разработанных на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901. Кроме того, на Центральной кольцевой автомобильной дороге в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» стартовало движение предсерийных тягачей КАМАЗ.

В нынешнем году заметным событием стало и то, что грузовик Navio первым в России самостоятельно преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань в полностью автономном режиме. Протяжённость пути составила 1 600 км, а время в пути — 24 часа. Передвижение осуществлялось по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».