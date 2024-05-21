Таксисты в России массово заменяют "корейцев" на Geely и Haval

В России происходят изменения на авторынке: в настоящее время в стране представлено множество китайских автомобилей от десятков марок. Корпоративные парки, включая правоохранительные органы, все чаще обращают внимание на китайские автомобили. Особенно востребованы они в таксопарках при корпоративных закупках, сообщает портал njcar.ru.

Если говорить о параллельном импорте, где можно найти альтернативу китайским автомобилям, то только 8-10% новых машин попадают в страну из этого источника - довольно скромная доля. Кроме того, приобретая параллельные автомобили, нет гарантии и часто возникают сложности с поиском запчастей.

По вышеуказанным причинам корпоративные автопарки и такси предпочитают не связываться с неофициальными поставками. В результате из официальных поставок новых автомобилей в стране остаются в основном китайские производители. В настоящее время такой выбор транспортных средств в любом случае оказывается более выгодным.

Согласно данным, популярными среди российских таксистов становятся марки Geely и Haval. В то же время перевозчики чаще отказываются от Chery.

Ранее было объявлено, что в России появилась возможность заказать новый кроссовер Xcite X-Cross 7.