В России начались продажи нового поколения LADA Vesta Sport

АВТОВАЗ официально сообщил о старте продаж нового поколения LADA Vesta Sport. Как стало известно, первые экземпляры уже отгружены в дилерские центры. В этот раз модель доступна сразу в двух вариантах кузова — седан и универсал, что стало дебютом для линейки LADA Vesta Sport.

В обновленной версии реализовано более 200 оригинальных компонентов. Рекомендованная розничная цена новинки в кузове седан стартует с отметки 2 352 000 рублей, согласно данным, опубликованным на сайте производителя.

Концепция LADA Vesta Sport ориентирована на интеграцию инженерных решений, разработанных и испытанных в рамках участия LADA Sport в шоссейно-кольцевых автогонках.

В качестве силового агрегата новинка оснащена 1,8-литровым мотором EVO с максимальной отдачей 147 лошадиных сил. Повышенная мощность достигнута благодаря модернизации отдельных деталей, включая установку спортивных распределительных валов, оригинальной системы холодного впуска, а также специальной перепрошивки контроллера двигателя. Кроме того, инженеры внедрили выхлопную систему с увеличенным диаметром и индивидуальной настройкой спортивного звучания.

В этой генерации впервые появилась 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на работу с высоким крутящим моментом. Электронная система курсовой устойчивости получила спортивные калибровки и теперь может полностью отключаться. Шасси, имеющее клиренс 158 мм, спроектировано для уверенного поведения на различных дорогах. Доработки подвески и расширенная колея повысили устойчивость — характеристики, которые подтверждены серией испытаний как на автодромах, так и в горной местности России.

Экстерьер новой LADA Vesta Sport выделяется аэродинамическим обвесом, призванным поддерживать устойчивость при высоких скоростях. Внутреннее пространство оформлено с преобладанием черного и красного цветов, а фортифицированные спортивные сиденья предлагают развитую боковую поддержку. Рулевое колесо и рычаг КПП обтянуты кожей, в приборной панели предусмотрен спортивный режим, позволяющий фиксировать время и скорость прохождения дистанции.