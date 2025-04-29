Начались продажи грузового автомобиля "Валдай 18" в России

Автомобильная компания «Современные транспортные технологии» анонсировала начало продаж последней модели грузовика без капота под названием «Валдай 18». По информации отдела связи компании, машина имеет общую массу 18 тонн и способна перевозить до 12,2 тонн груза, предназначена для использования на коротких и средних расстояниях, а также для работы в городских условиях и коммунальных службах.

Грузовик «Валдай 18» предлагается с тремя вариантами колесной базы: 4 800, 5 750 и 6 100 мм. Для самой длинной модификации рамы, предназначенной для установки специализированных надстроек, длина составляет 8 700 мм. На данный момент автомобиль доступен в нескольких вариантах, таких как изотермический фургон, рефрижератор, платформа по европейскому стандарту и бортовой грузовик с краном-манипулятором. В ближайшие месяцы планируется расширить ассортимент шасси и надстроек.

Новинка оснащена 6,7-литровым дизельным двигателем мощностью 261 лошадиная сила и крутящим моментом 956 Ньютона-метров, который работает с 8-ступенчатой коробкой передач.