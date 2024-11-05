Цены на подержанные автомобили в России начали падать. Последние данные

По данным исследования «Авито Авто», в октябре текущего года средняя цена автомобилей с пробегом, стоимость которых превышает 1,5 миллиона рублей, снизилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 миллиона рублей. При этом предложение данных автомобилей увеличилось на 41%, а спрос возрос на 8,4%, согласно информации, опубликованной агентством ТАСС.

Анализ показал, что лидером по уровню спроса в октябре выступила марка Toyota (15,2%), за которой следуют Mercedes-Benz (10,9%) и BMW (10,8%). На четвёртом и пятом местах расположились Kia и Hyundai, доля спроса на которые составила 9% и 6,8% соответственно.

Среди самых востребованных моделей автомобилей оказались Toyota Camry (6,1%), Toyota Land Cruiser (2,5%) и Mercedes-Benz E-класса (2,3%).

По анализу количества предложений на платформе «Авито Авто», лидерство удерживает марка Toyota с долей 11,8%, за ней идут Kia (9,5%) и BMW (9,3%). Наибольшее количество объявлений приходится на Toyota Camry, которая занимает 3,3% от общего числа предложений.

В общей сложности в октябре текущего года было реализовано 168,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Следует отметить, что в сравнении с сентябрем текущего года продажи увеличились на 15%, по данным, предоставленным Минпромторгом России.

Ранее издание «Автоновости дня» информировало о существенном росте интереса к автомобилям китайских производителей на российском авторынке. Важно отметить, что в статистике запросов по стране происхождения марок за первые восемь месяцев 2024 года лидируют Германия, Япония и Южная Корея.