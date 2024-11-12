Новый семейный кроссовер Chery получил сертификат в России. Что известно

Компания Chery получила официальное одобрение на новый флагманский кроссовер Tiggo 9 для российского рынка. Сертификацию подтвердил Росстандарт, что подтверждает соответствие автомобиля всем необходимым требованиям.

Chery Tiggo 9 основан на модульной платформе T2X, которая уже знакома по другим моделям компании. Автомобиль имеет размеры: длина 4810 мм, ширина 1925 мм, высота 1740 мм. Внутренний объем багажника может достигать 2065 литров при сложенных втором и третьем рядах сидений, предлагая пятиместный или семиместный салон.

Основной упор в безопасности Chery Tiggo 9 сделан на кузов, выполненный из 85% высокопрочной стали, наличие десяти подушек безопасности и широкий спектр активных ассистентов водителя.

В России новый кроссовер будет доступен в двух версиях: с бензиновым и гибридным двигателями. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым турбированным мотором, восьмиступенчатым автоматом Chery и полным приводом. Мощность для российского рынка пока не сообщается, но в Китае двигатель развивает 254 л.с., что может быть скорректировано для соответствия налоговым требованиям.

Гибридный Chery Tiggo 9 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Общая мощность гибрида достигает 381 л.с., что обещает быть достаточным для эффективной работы на дорогах.

Презентация нового Chery Tiggo 9 для России запланирована на ближайшее время. Первые партии автомобилей уже находятся в пути на российский рынок, подготовленные к предстоящему старту продаж.

Помимо технических характеристик, Chery также представила интерьер кроссовера Tiggo 9, выполненный по философии дизайна «One Step Ahead», направленной на создание ощущения безопасности и комфорта для пассажиров и водителя.