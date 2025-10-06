В России прошёл сертификацию новый «Москвич»: детали и фотографии

В базе данных Росстандарта обнаружено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового автомобиля под маркой «Москвич». Официальная информация о новинке пока отсутствует.

Согласно индексу, указанному в ОТТС, существует предположение, что российский производитель получил сертификат на кроссовер, созданный на базе модели MG. В документации модель обозначена как AS33, сообщает «Российская газета».

Примечательно, что комбинация AS33 также используется у кроссовера MG HS. Этот автомобиль считается конкурентом таких моделей, как Chery Tiggo 7L и Geely Atlas. Несмотря на формальное отнесение к сегменту компактных кроссоверов, по своим габаритам модель приближается к более крупному классу. Ее длина превышает 4,65 метра, а колесная база составляет около 2,76 метра.

Сертификация нового «Москвича» была проведена с двумя вариантами силовых агрегатов. Первый — это полуторалитровый двигатель 15FDE мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Второй вариант предусматривает 2-литровый мотор 20A4E мощностью 200 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатым автоматом.

MG HS второго поколения, по своей сути, представляет собой модифицированную версию модели Roewe RX5, выпускаемой три года назад. Обе марки — Roewe и MG — входят в состав китайской корпорации SAIC. До сих пор все актуальные автомобили «Москвич» были построены на базе моделей JAC. По предварительной информации, новый кроссовер может получить название «Москвич 70».



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» начал активно искать нового партнера для дальнейшего развития своих проектов.

Фото: Drom, Wroom