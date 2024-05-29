С помощью Китая в России появится новый минивэн Соллерс

Согласно информации, передаваемой ТАСС с ссылкой на пресс-службу автопроизводителя, в ближайшем будущем компания Соллерс планирует запустить производство минивэнов.

В настоящее время данный проект находится на стадии детальной разработки. Первые готовые автомобили будут выпущены в 2025 году, и они будут оснащены автоматической трансмиссией.

По информации издания No Limits, новые минивэны будут представлять собой модели из семейства JAC Refine. Завод уже имеет опыт работы с моделями этого китайского автогиганта, что подтверждает предположения экспертов.

На китайском рынке минивэн Refine RF8 стоит от 2,1 млн рублей. Его оснащает 252-сильный бензиновый турбомотор объемом два литра, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Специалисты утверждают, что если бы этот автомобиль появился на российском рынке, его цена была бы вдвое выше.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что компания Sollers улучшила свой популярный грузовик в ответ на жалобы клиентов.