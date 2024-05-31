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Стоймость популярного кроссовера Changan в России резко возросла

На российском автомобильном рынке произошло удорожание кроссовера Changan CS55 Plus. Ранее покупатели могли сэкономить до 100 тыс. рублей, однако сейчас размер выгоды снизился до 80 тыс. рублей. Официально автомобиль доступен в трех версиях.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2024, 06:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На российском автомобильном рынке произошло удорожание кроссовера Changan CS55 Plus. Ранее покупатели могли сэкономить до 100 тыс. рублей, однако сейчас размер выгоды снизился до 80 тыс. рублей. Официально автомобиль доступен в трех версиях. Стартовая комплектация Comfort теперь стоит 2 549 900 рублей.

За версию Luxe дилеры устанавливают ценник в размере 2 609 900 рублей. В то время как топовая комплектация Tech оценена в 2 669 900 рублей. На российском авторынке Changan CS55 Plus имеет только один тип двигателя - 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 181 л.с.

Этот двигатель работает с роботизированной коробкой передач, что обусловлено высоким крутящим моментом двигателя.
Фото: Carsweek.ru

Ранее мы рассказывали о повышении цен на 5 моделей Changan в России, произошедшем в начале апреля текущего года.

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