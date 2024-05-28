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Российский автопилот на базе LADA Vesta: как это работает?

Инновационная разработка под названием NAMI Self-Driving System была представлена в ФГУП «НАМИ». Эта система способна обеспечить автоматизацию движения различных транспортных средств - от легковых и грузовых автомобилей до роботизированных машин.
РедакцияР
Редакция
28.05.2024, 11:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Инновационная разработка под названием NAMI Self-Driving System была представлена в ФГУП «НАМИ». Эта система способна обеспечить автоматизацию движения различных транспортных средств - от легковых и грузовых автомобилей до роботизированных машин. Основой для ее работы послужили защищенное программное обеспечение, алгоритмы, нейросети и базы данных, созданные специалистами НАМИ, как сообщается в пресс-релизе ведомства.

Преимущество NAMI Self-Driving System заключается в том, что ее можно устанавливать на различные виды транспорта - от легковых автомобилей до грузовиков и роботизированных единиц. Кроме того, разработчики предлагают возможность глубокой интеграции системы на этапе создания новых видов транспорта.

Перед выпуском системы в серийное производство были проведены обширные испытания, включающие тестирование на дорогах общего пользования. Автомобили российского и иностранного производства, в том числе LADA Vesta, были задействованы в испытаниях, что позволило подтвердить эффективность и безопасность работы системы.

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