Россия исследует вопрос использования б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) обратился с предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам о законодательном закреплении возможности ремонта автомобилей по ОСАГО с использованием подержанных автозапчастей без согласия клиентов. Об этом сообщают "Известия". Предложение находится на стадии рассмотрения в издании. В настоящее время такой вид ремонта допускается только при условии согласия владельцев.

В письме РСА отмечается, что восстановление транспортных средств по ОСАГО становится практически невозможным. Доля ремонта по обязательному страхованию снизилась до уровня ниже 5%. Такое положение дел связано с санкциями, приведшими к уходу из страны ряда автопроизводителей, нарушением логистических цепочек и увеличением времени поставки запасных частей. В результате станции техобслуживания отказываются принимать автомобили по ОСАГО к ремонту, зная, что не смогут уложиться в установленные 30 дней.

Правительство поручило специализированным ведомствам изучить данное предложение. Ранее Центробанк и Минфин заявили, что готовы рассмотреть эту инициативу при условии обеспечения отраслевой безопасности.

Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) предложил разрешить использование бывших в употреблении запчастей без согласия клиентов, но с определенными ограничениями. Институт предлагает установить перечень деталей, допускаемых к повторному использованию, и устанавливает возраст автомобилей для этой процедуры – не менее 6 лет. При этом важно исключить установку некоторых компонентов, таких как подушки безопасности, ремни, блоки управления, глушители и другие. Данный запрет затронет городской общественный транспорт, гоночные машины, автомобили для обучения вождению, транспорт спецслужб, пожарные и скорые машины, а также автотранспорт для перевозки опасных грузов.

Министерство промышленности и торговли заявило, что как только поступят конкретные предложения от РСА, они будут рассмотрены. Ведомство отметило, что разработан проект изменений, касающихся правил восстановления автозапчастей для дальнейшего использования. В нем предусмотрено запрещение использования некоторых автокомпонентов, включая подушки безопасности, блоки управления, датчики и устройства блокировки рулевого механизма.