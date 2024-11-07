Skoda Kamiq GT из Китая доступен для продажи в России. Узнайте цены и другие детали.

В России стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kamiq GT по цене от 3,15 млн рублей. По данным портала CarsWeek, в октябре цена на данный автомобиль была на 50 тысяч рублей выше.

Автомобиль доступен в двух комплектациях – Premium и Selection. Независимо от выбора, покупатели получат модель 2024 года с передним приводом. Двигатель и трансмиссия будут различаться в зависимости от комплектации.

Фото: Carsweek.ru

В комплектации Premium установлен 1,5-литровый 109-сильный бензиновый двигатель с 6АКПП. В случае с комплектацией Selection предусмотрен 1-литровый 115-сильный бензиновый двигатель TSI с «роботом» DSG-7.

В списке опций для версии Selection за 3,8 млн рублей есть: 1-зонный климат-контроль, круиз-контроль, кондиционер, мультируль с регулировкой по высоте и вылету, цифровая приборка, датчики дождя и света, противотуманные фары, мультимедиа с ЖК-дисплеем и поддержкой Android Auto/CarPlay, тканевый салон, панорамная крыша, подогрев передних сидений, тонированные стекла, кожаная обивка руля и рычага КП и другое.

Комплектация Selection более обширна по оснащению по сравнению с Premium. В Premium используется экокожа для салона, а не ткань. Только водительское кресло можно регулировать по высоте, в то время как заднее кресло можно сложить.

У комплектации Premium отсутствуют рейлинги на крыше, которые есть в версии Selection, и руль не обогревается.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на рынке Индии появится новый доступный кроссовер Skoda Kylaq по цене 1 млн рублей.