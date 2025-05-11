Honda e:NS1 в наличии в России по ценам, таким же, как и три года назад

В мае 2025 года электрокроссоверы Honda e:NS1 по-прежнему доступны для покупки, сохраняя практически неизменные цены с 2022 года. На сайте CarsWeek были обнаружены объявления о продаже двух электрокаров.

В автосалонах столицы представлены машины 2023 и 2024 года выпуска. Обе модели - e-Chi, их комплектация одинакова. Новейший автомобиль оборудован 182-сильным электромотором и доступен за 3,29 миллиона. Одного заряда хватит на преодоление примерно 420 километров.

Этот кроссовер укомплектован 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, панорамной крышей, экокожей в салоне, атмосферной подсветкой, цифровой приборной панелью, современной мультимедиа, беспроводной зарядкой, обширным набором водительских ассистентов и другими опциями.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль 2023 года обладает такой же силовой установкой, но стоит дороже на 200 тысяч - 3,49 миллиона. Кузов этой модели окрашен в яркий красный цвет. Скорее всего, разница в цене объясняется именно оттенком кузова, в отличие от стандартного белого цвета первого автомобиля.

Электрокар Honda e:NS1 - это электрическая версия Honda HR-V третьего поколения. Сборкой электрокара занимается совместное предприятие японской марки с китайской компанией Dongfeng. Этот автомобиль был специально разработан для китайского рынка.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж в России Honda CR-V по цене 5,9 миллиона рублей с гарантией.