Эксклюзивный гиперкар Aston Martin появился в продаже в России

Дилер из города Курган выставил на продажу уникальный суперкар из ограниченной серии - Aston Martin Valour, который был представлен в 2023 году. Общее количество таких автомобилей ограничено и составляет всего 110 штук. Это число имеет символическое значение, в честь 110-летия бренда.

Все доступные гиперкары были забронированы всего за две недели после начала приема официальных предзаказов. Цена на суперкары варьировалась в пределах от 1 до 1,5 миллионов фунтов стерлингов в зависимости от выбранного клиентом уровня персонализации.

По информации продавца, гиперкар в черном кузове с черным салоном появится в мае. Его стоимость оценили в 275,3 миллиона рублей. Aston Martin Valour построен на базе модели V12 Vantage, но имеет совершенно измененный кузов и интерьер. Автомобиль оснащен двигателем V-образной конфигурации с двенадцатью цилиндрами и мощностью 715 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Эксклюзивный Aston Martin Valour умеет разгоняться до сотни километров в час всего за 3,5 секунды.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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