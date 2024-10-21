Продают в России 32-летнюю «шестерку», почти не наездившуюся

На автомобильном рынке появилось уникальное предложение осенью - необычный старый ВАЗ. Эта «шестерка» привлекает внимание своим невероятно маленьким пробегом для своего возраста.

Особенностью этого ВАЗ-2106 является редкий для него мотор. Автомобиль оснащен самым базовым 1,3-литровым карбюраторным двигателем. Эта версия считалась в свое время самой простой и доступной.

По словам продавца, все детали автомобиля оригинальные. Судя по крайне малому пробегу в 2487 километров, этот ВАЗ редко покидал гараж. Цена на эту модель составляет 1,2 миллиона рублей, что является весьма внушительной суммой для такого автомобиля.

Что касается двигателя, он развивает мощность в 69 лошадиных сил и работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Фото: Carsweek.ru

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