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Продают в России 32-летнюю «шестерку», почти не наездившуюся

На автомобильном рынке появилось уникальное предложение осенью - необычный старый ВАЗ. Эта «шестерка» привлекает внимание своим невероятно маленьким пробегом для своего возраста. Особенностью этого ВАЗ-2106 является редкий для него мотор.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2024, 09:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На автомобильном рынке появилось уникальное предложение осенью - необычный старый ВАЗ. Эта «шестерка» привлекает внимание своим невероятно маленьким пробегом для своего возраста.

Особенностью этого ВАЗ-2106 является редкий для него мотор. Автомобиль оснащен самым базовым 1,3-литровым карбюраторным двигателем. Эта версия считалась в свое время самой простой и доступной.

По словам продавца, все детали автомобиля оригинальные. Судя по крайне малому пробегу в 2487 километров, этот ВАЗ редко покидал гараж. Цена на эту модель составляет 1,2 миллиона рублей, что является весьма внушительной суммой для такого автомобиля.

Что касается двигателя, он развивает мощность в 69 лошадиных сил и работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что популярная LADA Granta в скором времени будет предлагаться в новом ярком синем цвете кузова под названием «Капитан».

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