11-летний Land Cruiser в России продают в идеальном состоянии, как "капсулу времени"

Продавец оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 6100 километров в 8 998 000 рублей. Машина была хранена в гараже, что положительно сказывается на ее внешнем виде. Внедорожник выглядит почти как новый.

Салон автомобиля также в хорошем состоянии. Кожаная обивка кресел не имеет видимых дефектов и создает впечатление дорогой отделки. Деревянный декор присутствует на консоли и дверных картах.

Toyota Land Cruiser 200 оснащается 4,6-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 309 л.с. Этот двигатель считается надежным силовым агрегатом, не имеющим типичных проблем, присущих дизельным двигателям. Автомобиль оснащен шестиступенчатой коробкой передач.

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