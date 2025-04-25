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11-летний Land Cruiser в России продают в идеальном состоянии, как "капсулу времени"

Продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 6100 км за 8 998 000 ₽. Внешний вид и салон почти как у новой машины. Внедорожник с мощным V8-мотором 309 л.с.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.04.2025, 18:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Продавец оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 6100 километров в 8 998 000 рублей. Машина была хранена в гараже, что положительно сказывается на ее внешнем виде. Внедорожник выглядит почти как новый.

Салон автомобиля также в хорошем состоянии. Кожаная обивка кресел не имеет видимых дефектов и создает впечатление дорогой отделки. Деревянный декор присутствует на консоли и дверных картах.

Toyota Land Cruiser 200 оснащается 4,6-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 309 л.с. Этот двигатель считается надежным силовым агрегатом, не имеющим типичных проблем, присущих дизельным двигателям. Автомобиль оснащен шестиступенчатой коробкой передач.

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