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Первый автомобиль из Китая был продан в России через аккредитив

Первая покупка авто из Китая в России с аккредитивом: минимизация рисков и повышение прозрачности в международных поставках. Аккредитив - норма для бизнеса, гарантирует безопасность сделок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.01.2025, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В России произошло значимое событие – впервые был приобретен автомобиль из Китая с применением аккредитива. Следует отметить, что ключевыми участниками данной сделки стали Сбер и компания-импортер Terminal A. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика, обратившись к агентству «АВТОСТАТ».

Необходимо разъяснить, что аккредитив представляет собой способ проведения финансовых операций, при котором банк замораживает средства покупателя и переводит их продавцу лишь по факту выполнения всех условий контракта. В частности, в контексте приобретения автомобиля это означает отсутствие повреждений, полное соответствие заявленным характеристикам и прохождение всех таможенных процедур. Следует отметить, что такой метод оплаты способствует снижению финансовых рисков как для покупателя, так и для продавца. Первая такая транзакция на российском автомобильном рынке свидетельствует о растущей значимости обеспечения прозрачности и безопасности в международных поставках.

«В настоящее время аккредитив является обычным инструментом расчетов для предприятий среднего и крупного бизнеса. Это выгодно, эффективно и практично. Приобретение автомобилей за рубежом сопряжено с определенными рисками, и использование аккредитивов в таких операциях должно стать стандартной процедурой, аналогичной эскроу-счетам при сделках с недвижимостью», - прокомментировал основатель компании Terminal A Юрий Тен.

Источник

Продажи (351)F&i (31)

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