Первый автомобиль из Китая был продан в России через аккредитив

В России произошло значимое событие – впервые был приобретен автомобиль из Китая с применением аккредитива. Следует отметить, что ключевыми участниками данной сделки стали Сбер и компания-импортер Terminal A. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика, обратившись к агентству «АВТОСТАТ».

Необходимо разъяснить, что аккредитив представляет собой способ проведения финансовых операций, при котором банк замораживает средства покупателя и переводит их продавцу лишь по факту выполнения всех условий контракта. В частности, в контексте приобретения автомобиля это означает отсутствие повреждений, полное соответствие заявленным характеристикам и прохождение всех таможенных процедур. Следует отметить, что такой метод оплаты способствует снижению финансовых рисков как для покупателя, так и для продавца. Первая такая транзакция на российском автомобильном рынке свидетельствует о растущей значимости обеспечения прозрачности и безопасности в международных поставках.

«В настоящее время аккредитив является обычным инструментом расчетов для предприятий среднего и крупного бизнеса. Это выгодно, эффективно и практично. Приобретение автомобилей за рубежом сопряжено с определенными рисками, и использование аккредитивов в таких операциях должно стать стандартной процедурой, аналогичной эскроу-счетам при сделках с недвижимостью», - прокомментировал основатель компании Terminal A Юрий Тен.