В России разработан способ решения проблемы с продажей автомобилей после ДТП

В России открылась уникальная онлайн-площадка, где каждый может приобрести автомобиль после аварии. Теперь доступ к таким предложениям имеют и обычные граждане.

Большинство объявлений на сайте размещают страховые компании и лизинговые организации, среди которых присутствуют такие известные имена, как «Альфа Страхование», «Ренессанс Страхование», «СБЕР Решения» и другие. Не менее интересно, что эксклюзивным партнером площадки MIGTORG стал популярный сервис каршеринга «Яндекс Драйв».

Теперь даже обычные владельцы автомобилей могут выставить на продажу поврежденный транспорт. Важно отметить, что каждое авто имеет подробную проверенную историю, что значительно снижает риск столкнуться с мошенниками или перекупщиками.

Продавцам больше не нужно полагаться на услуги оценщиков, теперь они могут самостоятельно выставить свое авто на торги и получить справедливую цену.

Кроме того, недавно появилась информация о том, что зарубежные автопроизводители не планируют возвращаться на российский рынок в ближайшее время.