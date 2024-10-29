Honda презентует в России совершенно новую модель, неизвестную нашему рынку.

Новый минивэн Honda Odyssey, официально представят на российском авторынке, сообщает газета «Известия». Модель с новым поколением получила обновленный дизайн и гибридную трансмиссию.

Силовая установка включает в себя 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор с суммарной мощностью до 184 л.с. Длина минивэна составляет 4,86 метра, а колесная база – 2,9 метра.

При складывании кресел третьего ряда объем багажника увеличивается до 1700 литров.

Как пояснил директор по маркетингу и продажам эксклюзивного дистрибьютера Honda Motor «Мотор-Плейс» Максим Железняк, Honda Odyssey не поступал в продажу в России ранее, однако ситуацию исправил параллельный импорт.

Японские марки официально прекратили поставки автомобилей в Россию, но, как отмечает автоэксперт Иван Волин, японские автомобили по-прежнему доступны на российском рынке.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что столичные автосалоны объявили цены на новые премиальные автомобили BMW X3, Mercedes GLE и Audi Q3.