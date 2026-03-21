В России представят новый внедорожник с повышенной антикоррозийной защитой

Содержание:

Бренд iCAUR, принадлежащий компании Chery и готовящийся представить в России гибридный внедорожник iCAUR V27 уже в 2026 году, раскрыл детали антикоррозийных технологий, применённых в конструкции новой модели. Производитель подчеркивает, что к обеспечению защиты от ржавчины подошли комплексно, продуманно подходя к каждому компоненту отдельно.

«Зимой дороги в российских городах обильно посыпают реагентами. Снег тает, но на дорогах образуется солевая взвесь, которая оседает на кузове, шасси и тормозах. Для автомобиля это — агрессивная среда, ускоряющая коррозию. Инженеры iCAUR учли эти условия при проектировании флагманского внедорожника V27: защита от ржавчины здесь реализована на уровне материалов, технологий окраски и испытаний, приближенных к реальным нагрузкам», — отметили в пресс-службе iCAUR.

Кузов: оцинковка и контроль зон риска



Фото: Автоновости Дня

В основе кузова iCAUR V27 лежит использование оцинкованной стали, на которую приходится 52,01% всех металлических элементов, сообщают представители бренда. Особое внимание уделено нижней части конструкции: именно элементы до 600 мм над дорогой, включая пороги, днище и нижние части дверей, изготовлены из оцинкованной стали, чтобы противостоять абразивному воздействию реагентов и дорожного мусора.

Производитель гарантирует соответствие международным стандартам по стойкости к коррозии: за пять лет эксплуатации не должно появиться видимых следов ржавчины, а сквозная коррозия не возникнет минимум десять лет. Таким образом, применяется подход, при котором даже спустя значительный срок городских зимних нагрузок кузов должен оставаться прочным и без следов коррозии.

Тормозная система

Тормозные диски iCAUR V27 покрыты слоем Dacromet, что существенно повышает их сопротивление агрессивной соли и влаге, сообщает автопроизводитель. Эта технология создает многослойную защиту не только на видимой стороне диска, но также на посадочных зонах под колеса.

По утверждению компании, покрытие Dacromet остается эффективным даже при регулярных высоких температурах и трении, что позволяет тормозным дискам сохранять рабочие качества на протяжении всего срока службы. Такое решение позволяет избежать появления ржавчины на дисках уже после первой зимы, а также облегчает процедуру сезонной замены колес.

Тяговая батарея: испытания солевым туманом

Высоковольтная батарея гибридного iCAUR V27 проходит испытания в специализированных камерах с солевым туманом. Тесты включают три этапа: 480 часов в кислой среде — для имитации воздействия промышленных выбросов, 720 часов в условиях нейтрального солевого тумана и 1008 часов с модельной потерей части защитного слоя, что эквивалентно последствиям ударов гравием.

Результаты подобных исследований показывают, что батарея способна сохранять герметичность и стабильную работу даже в условиях высоких концентраций соли на дорогах, что особенно характерно для крупных российских городов зимой.

Техническая часть гибридной силовой установки нового внедорожника включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 141 л. с., а также один или два электромотора. Наиболее производительная версия с двумя электродвигателями достигает суммарной мощности 449 л. с., разгоняясь до 100 км/ч за 5 секунд. Более доступные варианты комплектуются одним мотором мощностью до 248 л. с. Запас хода на электричестве достигает 210 км, а общий показатель в смешанном режиме превышает 800 км.

Впервые гибридный кроссовер iCAUR V27 был представлен на рынке Китая, после чего модель планируется вывести в Россию в 2026 году. Ожидается полная подготовка дилерских центров, сервисной базы, а комплектации и оснащение будут адаптированы под отечественные условия эксплуатации.

Автор: Иван Бахарев