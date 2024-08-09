В России будет запущен новый туристический автобус

Автобус, основанный на китайской модели Ankai A9, оборудован дизельным двигателем Weichai и МКПП Fast Gear. Одна из модификаций предназначена для перевозки 50 пассажиров и имеет длину 12 метров. Характеристики российской версии пока остаются неизвестными.

На данный момент в сети уже появилось два фото новинки. При этом обнаружены значительные различия. На официальном сайте Sollers автобус выглядит идентично китайской модели, отличаясь только наличием других шильдиков. На снимке с закрытого мероприятия для дилеров транспортное средство представлено с разделенным лобовым стеклом, а не в едином блоке. Специалисты предполагают, что такой шаг позволит снизить стоимость замены в случае повреждения детали.

Ранее было объявлено, что Sollers намеревается начать выпуск минивэна к 2025 году. В этом амбициозном проекте компании помогут партнеры из Китая.