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В России будет запущен новый туристический автобус

Автобус, основанный на китайской модели Ankai A9, оборудован дизельным двигателем Weichai и МКПП Fast Gear. Одна из модификаций предназначена для перевозки 50 пассажиров и имеет длину 12 метров.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.08.2024, 14:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автобус, основанный на китайской модели Ankai A9, оборудован дизельным двигателем Weichai и МКПП Fast Gear. Одна из модификаций предназначена для перевозки 50 пассажиров и имеет длину 12 метров. Характеристики российской версии пока остаются неизвестными.

На данный момент в сети уже появилось два фото новинки. При этом обнаружены значительные различия. На официальном сайте Sollers автобус выглядит идентично китайской модели, отличаясь только наличием других шильдиков. На снимке с закрытого мероприятия для дилеров транспортное средство представлено с разделенным лобовым стеклом, а не в едином блоке. Специалисты предполагают, что такой шаг позволит снизить стоимость замены в случае повреждения детали.

Ранее было объявлено, что Sollers намеревается начать выпуск минивэна к 2025 году. В этом амбициозном проекте компании помогут партнеры из Китая.

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