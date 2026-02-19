В России запустят сервис такси Fasten

Компания Яндекс объявила о запуске нового сервиса заказа такси Fasten, старт которого намечен на март 2026 года. Новый продукт будет представлен в виде отдельного мобильного приложения, ориентированного на пользователей, предпочитающих поездки без дополнительных услуг.

По данным пресс-службы Яндекса, воспользоваться Fasten на старте смогут жители более 300 городов по всей стране. Разработчики отмечают, что основная аудитория сервиса — это молодые люди, которые активно передвигаются по городу в течение дня.

В приложении Fasten предусмотрено несколько тарифных планов. Тариф Share позволяет делить поездку с попутчиком. Для стандартных городских поездок предназначен базовый тариф Fasten. Кроме того, пользователям станут доступны тарифы среднего и повышенного класса — Comfort и Comfort+. Для особых случаев предусмотрен представительский тариф Business.

Среди дополнительных опций — возможность заказа автомобиля для пассажиров с детьми, животными, крупным багажом, а также для лиц с ограниченными возможностями. Все пассажиры и водитель будут застрахованы на протяжении поездки. Служба поддержки Fasten будет работать круглосуточно.