Новый семейный кроссовер с шестью экранами в салоне: цена в России.

В самом конце мая на отечественном автомобильном рынке появится новый игрок - бренд Nordcross. Первым представителем станет полноразмерный кроссовер Nordcross 001, который является модифицированной версией китайской модели Lynk & Co 09, созданной на основе модульной платформы SPA от известного Volvo XC90.

Габариты новинки составляют 5042 мм в длину, 1977 мм в ширину и 1780 мм в высоту, колесная база равна 2984 мм. Автомобиль будет оснащен мягкой гибридной силовой установкой с полным приводом, который работает на базе 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 254 л. с., 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Фото: Автоновости Дня

Салон автомобиля Lynk & Co 09 включает в себя мультимедийный центр с 12,8-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровую приборную панель, головное отображение и три дополнительных экрана. Также в комплектацию входят четырехзонный климат-контроль, матричные фары, обивка из натуральной кожи, система автопарковки и другие помощники водителя.

Фото: Автоновости Дня

В настоящее время цены на автомобиль Lynk & Co 09 в Китае колеблются от 258 800 до 265 800 юаней, что при текущем курсе составляет от 2,89 до 2,97 миллиона рублей. Следовательно, стоимость автомобиля в России ожидается примерно вдвое выше - порядка 5,5-6 миллионов рублей за базовую версию.

Пока не появилась официальная информация о запуске бренда Nordcross на российском рынке. В то же время компания "Слава Моторс Рус", занимающаяся дистрибуцией автомобилей брендов Belgee из Белоруссии и Knewstar из Китая, зарегистрировала логотип Nordcross еще в феврале этого года.

Автор: Иван Бахарев