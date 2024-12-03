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Новый семейный кроссовер с полным приводом сделает дебют в России. Что о нем уже известно?

Автопроизводитель Chery планирует расширить линейку кроссоверов Jetour на российском рынке. Ожидается, что флагманский кроссовер X90 Plus в ближайшем будущем будет представлен в полноприводной версии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.12.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Chery планирует расширить линейку кроссоверов Jetour на российском рынке. Ожидается, что флагманский кроссовер X90 Plus в ближайшем будущем будет представлен в полноприводной версии. Согласно информации портала «Китайские автомобили», премьера новинки запланирована на февраль 2025 года.

По сообщениям, габариты полноприводного кроссовера Jetour X90 Plus не будут изменены: длина составит 4858 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1780 мм. Колесная база останется на уровне 2850 мм, а вместительность салона составит семь мест. В настоящее время семиместная комплектация доступна только в версии Luxury по цене 3 889 900 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Новую версию кроссовера можно будет отличить по измененной решетке радиатора с вертикальными элементами. Также оборудование будет расширено благодаря набору современных систем помощи водителю ADAS L2, обновленной мультимедийной платформе с более производительным процессором от Qualcomm, системе климат-контроля и акустике от Sony. Ожидается, что интерьер также претерпит изменения.

Относительно силовой установки, ожидается, что в полноприводной версии будут установлены 2,0-литровый 197-сильный бензиновый турбомотор и восьмиступенчатый автоматический коробка передач. Вероятно, эти же характеристики используются на полноприводном Soueast S09. Недавно были анонсированы цены на эту модель на российском рынке.

Следует отметить, что Jetour X90 Plus в текущей переднеприводной комплектации оснащается другим 2,0-литровым двигателем, который генерирует 245 л.с. мощности и 375 Нм крутящего момента. В паре с ним идет семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Тем временем, самая компактная и доступная модель Jetour — Dashing — снова стала доступнее. Цены остались прежними, однако прямая скидка на топовую комплектацию Luxury с 190-сильным двигателем и передним приводом увеличилась в конце ноября на 280 000 рублей.

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Jetour (66)

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