В России появится новый рамный внедорожник, схожий с будущей моделью УАЗа

Компания JAC объявила уточнённые сроки появления на российском рынке нового рамного внедорожника JS9. Как сообщили представители китайского автопроизводителя, официальный дебют модели ожидается во втором или третьем квартале текущего года. Примечательно, что аналогичная модель, но уже под брендом Sollers, будет запускаться в производство на мощностях УАЗа ближе к осени.

В JAC пока не раскрывают подробные характеристики новинки, однако отмечают, что внедорожник JS9 разрабатывался с учетом особенностей эксплуатации в России. Ожидается, что автомобиль получит полный комплект электрообогревов — в частности, будут подогреваться рулевое колесо, сиденья, лобовое и заднее стекла, зеркала и форсунки стеклоомывателя.



Фото: Автоновости Дня

Напомним, именно модель JAC JS9 послужила основой для создания внедорожника под маркой Sollers, процесс сертификации которого стартовал еще в 2025 году. Согласно имеющейся информации, отличия между автомобилями сведутся в основном к эмблемам, а силовые агрегаты у обеих версий останутся одинаковыми.

Производство внедорожника Sollers S9 на заводе в Ульяновске планируется организовать по полному циклу. Все этапы, включая штамповку кузовных элементов, будут реализованы с минимальными временными промежутками на одной производственной площадке. Генеральный директор Центра продуктового развития компании «Соллерс» Михаил Гурьянов ранее отмечал, что новая модель получит рессорную заднюю подвеску и две классические гидромеханические автоматические коробки передач разных производителей.

Отметим, что мировая премьера JAC JS9 состоялась в апреле прошлого года на глобальной конференции JAC. Внешность автомобиля выделяется большой радиаторной решеткой с хромированной полосой, проходящей по логотипу бренда, узкими светодиодными фарами, вытянутым кузовом и массивным неокрашенным пластиковым обвесом.



Фото: Автоновости Дня

Окончательные технические параметры внедорожника JAC JS9 для российского рынка будут представлены позднее. Однако в компании ожидают, что модель получит мощный 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель и систему полного привода с несколькими режимами для различных дорожных условий. В будущем возможно появление и дизельной версии.

Тем временем Ульяновский автозавод сообщил об успешном завершении зимних калибровочных испытаний автомобилей УАЗ с новым 2,0-литровым дизельным двигателем. Этот мотор уже в 2026 году планируется устанавливать на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Автор: Дмитрий Брусочкин