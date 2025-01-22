Новый недорогой седан белорусской сборки скоро появится на российском рынке. Что мы знаем о новинке?

В следующем году на автомобильном рынке России появится новый седан от бренда Belgee, который является совместным проектом Беларуси и Китая. Модель под названием Belgee S50 построена на базе популярного среди россиян Geely Emgrand.

Производство Belgee S50 запущено на совместном предприятии «Белджи» в Минской области, и уже с прошлого года автомобиль продаётся в Беларуси. В России же эту модель планируют выпустить не раньше второго квартала 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

Деталей о ценах и комплектациях для российского рынка пока нет, но сейчас можно купить Geely Emgrand за 2,18-2,66 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.

Впервые Belgee S50 был представлен на «Моторшоу 2024» в Минске в прошлом году, а уже в ноябре того же года автомобиль появился у местных дилеров по цене от 57,6 до 67,8 тысяч белорусских рублей (примерно 1,75-2,1 миллиона российских рублей).

Новый седан Belgee S50 фактически является обновленной версией Geely Emgrand. Длина кузова седана составляет 4638 мм, ширина — 1822 мм, высота — 1460 мм, колесная база — 2650 мм, а клиренс — 122 мм. Автомобиль оснащен 122-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем, который может поставляться в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестиступенчатым автоматом.

Было объявлено, что на заводе «Белджи» начнут выпускать серийные битопливные версии Belgee S50 с двигателем на сжиженном природном газе. Ожидается, что модель на битопливе появится в продаже в 2025 году.

Автор: Алина Олешко