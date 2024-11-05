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В России появится новый автомобильный бренд KGM.

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong, переименовавшийся в KGM, запланировал начать продажи на российском рынке в 2025 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2024, 12:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong, переименовавшийся в KGM, запланировал начать продажи на российском рынке в 2025 году. Официальным дистрибьютором марки в России станет компания АО «РЭКС Моторс», как сообщила официальная пресс-служба производителя.

Основное внимание бренда KGM будет сосредоточено на создании и выпуске кроссоверов и внедорожников. На российском рынке будут представлены именно автомобили SUV-класса, несмотря на острой конкуренцию в этом сегменте.

По информации генерального директора АО «РЭКС Моторс» Виталия Осипова, начало продаж автомобилей под брендом KGM запланировано на первый квартал 2025 года. В линейке будут представлены модели как с передним, так и с полным приводом. В настоящее время автомобили проходят процедуру сертификации.

На текущий момент бренд KGM активно работает над созданием дилерской сети в России, где помимо продаж также будет осуществляться послепродажное обслуживание автомобилей.

Ранее бренд KGM (KG Mobility) носил название SsangYong. В 2022 году крупнейшим акционером компании стала KG Group. После изменения владельца было принято решение сменить и название бренда.

Это уже третье название компании. Она была основана в 1954 году под названием Dong-Hwan Motor Company. Название SsangYong появилось в 1988 году, когда компания впервые начала производство автомобилей для гражданского рынка (предварительно специализировалась на военной технике).

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