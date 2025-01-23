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Soueast анонсирует выход в России новой модели – кроссовера S06.

Soueast S06 выйдет на российский рынок во второй половине 2025 года. Бренд Soueast планирует расширить международное присутствие до 42 стран и увеличить дилерскую сеть до 300 точек к 2025 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.01.2025, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый автомобиль Soueast S06 будет доступен для покупателей в России уже во второй половине 2025 года. По информации пресс-службы бренда, этот кроссовер станет третьей моделью в линейке китайского производителя. На данный момент подробности о характеристиках новинки пока держатся в секрете.

Кроме того, было объявлено, что компания Soueast планирует в течение ближайших пяти лет изучать особенности и предпочтения покупателей в различных регионах для того, чтобы расширить ассортимент моделей. По планам производителя к 2025 году планируется увеличить присутствие на международном рынке до 42 стран и регионов, включая Ближний Восток, Центральную Азию, Латинскую Америку и Африку. Ожидается, что в текущем году будет создано 10 дочерних компаний, а количество дилерских точек по всему миру достигнет отметки в 300.

Напомним, что Soueast дебютировал на российском рынке осенью 2024 года, представив две модели кроссоверов – S07 и S09. Данные автомобили заняли свои ниши в сегментах C-SUV и D-SUV соответственно.

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