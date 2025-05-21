Китайский аналог Toyota RAV4 с классическим «автоматом» и полным приводом выйдет на российский рынок

В начале лета 2025 года на российский автомобильный рынок выйдет обновленный кроссовер GAC GS4 с полным приводом. Как сообщает портал «Китайские автомобили», модель в скором времени будет сертифицирована для продажи в России, где ожидается высокий интерес к этому обновлению.

Новый GAC GS4 будет оснащаться 2,0-литровым турбированным двигателем, развивающим 231 лошадиную силу. В отличие от модели с передним приводом, которая комплектуется 1,5-литровым мотором, полноприводная версия получит более мощный двигатель и классическую «автоматическую» коробку передач.

Информация о том, что новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: «Стандарт», «Элит» и «Делюкс», вызывает дополнительный интерес у покупателей. Представители GAC пока не раскрывают подробности по составу опций каждой комплектации, но известно, что полноприводная версия будет обладать более широким набором функций, включая крупный дисплей в салоне, систему кругового обзора и большие 19-дюймовые диски.

Стоимость полноприводного GAC GS4 на момент выхода на рынок останется загадкой до официального объявления компанией, однако предполагаемый ценовой диапазон составит около 3,5 миллионов рублей. Это на полмиллиона рублей дороже, чем переднеприводная версия, что обусловлено более широким набором опций и более мощным двигателем.

Ранее эксперты Китая назвали автомобили GAC одними из лучших в стране. Модели этого производителя пользуются популярностью как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Автор: Алина Олешко