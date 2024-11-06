Новый компактный кроссовер начал продаваться в России. Обнародованы цены и комплектации.

На отечественном автомобильном рынке дебютировали новые небольшие кроссоверы Jetour X50. Первоисточник информации – публикация «Автоновости дня», появившиеся на свет командой дизайнеров. Стартовая стоимость базовой версии авто, оснащенной механической коробкой передач, составляет 1 990 000 рублей.

Представители российского авторынка могут выбирать из трех вариантов комплектации Jetour X50 – Comfort, Elite и Luxury, а также двух типов моторов: атмосферного объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил, или турбированного такого же объема, с разгоном до 147 л.с. В комплектации модификаций могут плавать от 1 990 000 до 2 440 000 рублей в зависимости от оснащения.

Автомобиль Jetour X50 можно заказать в четырех расцветках: черной, белой, серой и светло-серой. Экстерьер кроссовера отличает стильная радиаторная решетка, передние фары на светодиодах и легкосплавные диски. Доступные размеры авто (длина – 4397 мм, ширина – 1841 мм) делают его идеальным для городского использования.

Салон Jetour X50 выполнен в традиционных черно-серых тонах, сиденья обиты экокожей. В комплектацию входит мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль также оснащен системами безопасности, включая ABS, ESP, подушки безопасности и датчики давления в шинах.

Специалисты отмечают, что Jetour X50 предназначен для молодежи и активных людей, ценящих новаторский стиль и передовые технологии. Автомобиль прошел специальную адаптацию под российские условия эксплуатации, включая гальванизацию кузова, зимний пакет опций и увеличенный объем резервуара для омывающей жидкости.

Ранее в новостях сообщалось об увеличении цен на автомобили Omoda в России. Подорожание коснулось всех трех представленных на российском рынке моделей.