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KIA Seltos с турбированным мотором дебютировал в России

Потенциальным покупателям предлагаются различные варианты автомобилей с атмосферными двигателями объемом 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.11.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Потенциальным покупателям предлагаются различные варианты автомобилей с атмосферными двигателями объемом 1.5 и 2 литра, а также переднеприводный турбовый автомобиль с объемом 1,4 литра и роботизированной коробкой передач по цене 3 миллиона 301 тысячи рублей.

Эту информацию сообщили эксперты популярного автомобильного портала Speedme.ru после анализа отечественного автомобильного рынка.

Официально модель из Южной Кореи не поставляется в Россию, однако автосалоны готовы осуществлять поставки данного кроссовера по схеме параллельного импорта.

Самая продвинутая комплектация Premium Edition оборудована передовыми системами активной и пассивной безопасности как для водителя, так и для пассажиров, включая шторки безопасности, систему контроля усталости, предупреждение о столкновениях и мониторинг "слепых зон".

Автомобиль обладает высочайшим уровнем комфорта, включающим в себя панорамную крышу, кожаные сиденья, современную мультимедийную и акустическую системы, а также камеры, покрывающие все периметр автомобиля.

Столь популярный в 2020 году KIA Seltos производится на заводе компании в Калининграде, что безусловно говорит о высоком спросе на эту модель.

Ранее было объявлено о начале продаж электрического кроссовера Kia EV3 в Европе, что свидетельствует о стремлении компании следовать за последними технологическими тенденциями в автомобильной индустрии.

Источник

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