Стоимость самого надежного компактного кроссовера в мире, выпущенного в России, названа.

Британский Mini Countryman, который недавно признали самым надежным компактным кроссовером в мире, по-прежнему доступен в России, но только по альтернативным схемам продаж. В настоящее время на рынке представлены автомобили как второго, так и третьего поколения. Первые, поставляемые под заказ, можно приобрести от 4 950 000 рублей, сообщает информационное агентство «Автоновости дня».

Новый Countryman последнего поколения, за минимальные 4 950 000 рублей, можно заказать у компании из Находки. За эту цену покупателю будет доступен полноприводный вариант S All4 с двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 218 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.

У официальных дилеров Mini цена на модель Countryman значительно выше. Например, в Сочи за автомобили второго поколения просят не менее 8 290 000 рублей. В данном случае речь идет о версии S All4 с полным приводом и двигателем объемом 2,0 литра, который развивает уже 192 лошадиные силы.

Стоимость версии Cooper S John Cooper Works (JCW) еще выше и начинается от 8 690 000 рублей. Эти модели доступны у официальных дилеров в Сочи и Краснодаре, оснащены двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 178 лошадиных сил.

Новые модели Countryman третьего поколения, доступные у официальных дилеров, стоят как минимум 9 490 000 рублей за версию с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 218 лошадиных сил. За более мощную версию JCW с двигателем мощностью 300 лошадиных сил, одну из которых можно приобрести в Москве, Краснодаре и Сочи, потребуется от 10 490 000 рублей. Эти спортивные модели отличаются дизайном, улучшенными тормозами с четырьмя поршнями спереди и выхлопной системой черного цвета.

Ранее было объявлено, что Mini Countryman выпуска 2017—2024 годов признан самым надежным компактным кроссовером на рынке по итогам исследования, проведенного экспертами сайта Whatcar.com и страховой компании MotorEasy.