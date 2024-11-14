Новый седан Toyota дешевле «Москвича» появился в России

Свежая новость для жителей Читы - на территории города появился самый доступный Toyota Levin 2024 года выпуска. Ориентировочная цена на автомобиль составляет 2,4 млн рублей, включая в себя утильсбор, растаможку и прочие расходы.

Отличительной чертой данной модели является тканевая отделка и пластмассовый обод руля, что намекает на отсутствие излишеств в базовой комплектации. Среди опций можно выделить датчик света, несколько подушек безопасности, кондиционер, светодиодную оптику, USB-порт, электростеклоподъемники и другое.

Toyota Levin оснащается 1,2-литровым 116-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с вариатором и передним приводом.

Если сравнивать с конкурентами, то седан «Москвич 6» в более продвинутых версиях также оценивается примерно в ту же сумму или несколько дороже, чем описанная выше «китайская» Toyota. Для комплектации "Бизнес" покупателю потребуется выложить 2 400 000 рублей, в то время как за версию "Техно" придется заплатить 3 116 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на российские автосалоны поступили 7-местные компактвэны Toyota Veloz, стоимостью от 3,3 млн рублей.