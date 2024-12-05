Новый седан Chevrolet доступен в России по цене ниже, чем «Лада Веста»

Современный рынок седанов B-класса обогатился новым игроком - Chevrolet Onix. Автомобили этой модели стали популярными не только из-за своих характеристик, но и благодаря привлекательной цене. По данным «Автоновости дня», стартовая цена на новый Chevrolet Onix на рынке объявлений начинается от 1 850 000 рублей, что даже ниже, чем у LADA Vesta.

В частности, один из дилеров в Москве предлагает новый Onix с 90-сильным двигателем и механической коробкой за указанную сумму. При этом LADA Vesta в версии седан и верхней комплектации Techno, оснащенной 106-сильным двигателем и механической коробкой, стоит дороже - 1 885 000 рублей. А версия с вариатором доступна за 1 960 000 рублей.

Интересно, что в Омске уже можно приобрести Onix с бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 132 лошадиные силы, а также с классическим шестиступенчатым «автоматом», всего за 1 899 000 рублей. В комплектацию входят различные опции, включая подогрев сидений, мультимедийную систему и камеру заднего вида.

Цены на Onix варьируются в разных городах. Например, в Асбесте седан с таким же турбомотором и мощностью продается за 1 935 000 рублей, в Вологде - за 2 040 000 рублей, а в Воронеже автосалон предлагает его за 2 099 000 рублей. Максимальная комплектация автомобиля с кожаным салоном и другими дополнительными опциями доступна за 2 250 000 рублей в Москве.

Также стоит отметить, что на российском рынке снова появился Chevrolet Nexia, который ранее был представлен как Ravon и Chevrolet Aveo. Цены на эту модель начинаются от 1 275 000 рублей, что позволяет конкурировать с вазовской «Грантой».