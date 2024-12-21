Новый Volkswagen, доступный в России, стоит дешевле, чем "Москвич"

Автомобильный рынок пополнился новой моделью Volkswagen Lavida XR, доступной по привлекательной цене. Согласно данным «Автоновости дня», стоимость этого седана начинается с 1 920 000 рублей, что даже ниже цены на отечественный автомобиль «Москвич 6».

Например, базовая комплектация «Москвича 6» обойдется покупателям в 2 200 000 рублей, в то время как топовая версия этой модели предлагается за 3 116 000 рублей.

За 1 920 000 рублей можно заказать новый Volkswagen Lavida XR 2024 года выпуска из Санкт-Петербурга. Хотя конкретные детали комплектации не раскрываются, предполагается, что автомобиль будет оснащен современными опциями, такими как цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, адаптивный круиз-контроль и другие.

Однако уже существует возможность заказать Lavida XR с кожаным салоном. Мультибрендовый автосалон из Кирова предлагает эту модель по цене 2 500 000 рублей, предоставляя покупателям широкий выбор опций, включая парковочный ассистент, светодиодные фары, круиз-контроль и медиасистему с поддержкой смартфонов.

Все модификации Lavida XR оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и шестиступенчатым автоматическим трансмиссией. Этот двигатель базируется на атмосферном моторе объемом 1,6 литра от Skoda и Volkswagen, что делает его надежным и экономичным выбором для владельцев.

По данным исследования сервиса «Авито Авто», автомобили Volkswagen, включая Volkswagen Polo, оказались наиболее популярными среди европейских автомобилей с пробегом на российском рынке в осень 2024 года. Это подтверждает постоянный интерес российских автолюбителей к надежным и качественным автомобилям немецкого производства.