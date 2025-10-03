В России появился новый доступный кроссовер Toyota, который продается по цене ниже, чем «Лада» и «Москвич»

На российском рынке отмечается рост интереса к автомобилям Toyota, поставляемым по схемам параллельного импорта. Отдельные дилеры начали предлагать клиентам новые модели бренда, которые ранее официально в России не продавались. Одной из таких новинок стал компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, который, как выяснили «Автоновости дня», доступен по цене от 1 450 000 рублей.

Для сравнения, стоимостная планка на переднеприводный кроссовер «Москвич 3» после повышения цен в октябре составляет от 1 700 000 рублей, даже в комплектациях прошлого года. Ценник на «базовую» LADA Vesta сегодня формально начинается от 1 459 900 рублей.

Владивостокские продавцы готовы привезти новый Toyota Yaris Cross по самой доступной цене — 1 450 000 рублей. В этот бюджет входит автомобиль с трехцилиндровым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л. с., вариатором Direct Shift и полным приводом с муфтой на задней оси.

Согласно информации из одного из интернет-объявлений, представленная версия Yaris Cross соответствует максимальной комплектации Z. В перечне опций — комбинированная отделка салона тканью и эко-кожей, светодиодная головная оптика с противотуманными фарами, системы обогрева руля, передних сидений и заднего стекла, многофункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, электронные помощники по удержанию в полосе и предотвращению фронтальных столкновений, климат-контроль, а также медиасистема с 8-дюймовым экраном.

Гибридная версия Yaris Cross, оснащенная дефорсированным атмосферным мотором 1,5 литра (91 л. с., 120 Нм) в тандеме с 80-сильным электродвигателем и электромеханическим вариатором, предлагается во Владивостоке за 2 080 000 рублей. Совокупная отдача установки, по данным продавцов, составляет 116 л. с. Система имитации полного привода E-Four предусматривает дополнительный 5-сильный электромотор на задней оси, работой которого обеспечивается старт и движение на низких скоростях.

В наличии также имеются бензиновые переднеприводные версии кроссовера. В Благовещенске автомобиль Toyota Yaris Cross в топовом исполнении Z Adventure получил ценник 2 350 000 рублей. Во Владивостоке аналогичную комплектацию продают за 2 380 000 рублей, а версия GR Sport с теми же техническими характеристиками оценивается у местных продавцов в 2 390 000 рублей.

Напомним, компактный Toyota Yaris Cross базируется на платформе TNGA-B — самой компактной среди глобальных архитектур Toyota TNGA, которая также используется в модели Yaris хэтчбек. Габариты наследуют традиционную для этого сегмента структуру: длина составляет 4180 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1565 мм, при этом размер колесной базы достигает 2560 мм, что ненамного превосходит показатели Yaris хэтчбек.

Ранее стало известно о значительном увеличении спроса на автомобили Toyota в России. Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», в сентябре продажи бренда выросли почти в полтора раза и достигли 3,3 тыс. автомобилей, что обеспечило Toyota вхождение в десятку самых продаваемых марок в стране второй месяц подряд.

Автор: Иван Бахарев