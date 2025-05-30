Новый кроссовер Skoda в России – доступный и надежный автомобиль, цена которого значительно ниже, чем у "китайцев"

На российском автомобильном рынке недавно появилось новое направление — параллельный импорт китайских кроссоверов, представленных маркой Skoda. Среди них — модели Kamiq и Kamiq GT, доступные россиянам по цене от 1 930 000 рублей, свидетельствуют данные ресурса «Автоновости дня».

В то время как официальные поставки кроссоверов обычно обходятся в более значительные суммы, например, за компактный Jetour Dashing дилеры просят от 2 489 900 рублей, GAC GS3 можно купить за 2 649 000 рублей, а Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей.

Skoda Kamiq в самой базовой комплектации доступен по цене от 1 930 000 рублей с доставкой и растаможкой. Такой вариант оснащен тканевым салоном, обычным кондиционером, пластиковым рулем, но при этом имеет крупный медиа-дисплей и литые диски.

В более дорогой версии за 2 170 000 рублей предлагается кожаный салон, климат-контроль, кожаный мульти-руль с кнопкой запуска двигателя, люк и другие опции. А за спортивную версию GT в России просят от 2 190 000 рублей.

Весь модельный ряд Skoda Kamiq включая спортивную версию доступен в России от 2 429 000 рублей до 2 950 000 рублей, в зависимости от комплектации. Базовая модель Kamiq GT оценивается как минимум в 2 799 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все модели Skoda Kamiq оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с., работающим с шестиступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. Эти кроссоверы представляют собой доступный вариант для автолюбителей в России.

Кроме того, известно, что теперь к российским покупателям также поставляются седаны Skoda Rapid, стоимостью от 2 175 000 рублей. Китайские автомобили на российском авторынке становятся все более популярными, предлагая разнообразные модели в различных ценовых категориях.

Автор: Иван Бахарев