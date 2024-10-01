Новые Toyota Alphard уже доступны в России. Детальное описание модели.

Обновленный Alphard был представлен на отечественном рынке в прошлом году и начал продаваться через аккредитованного дилера. В настоящее время, стоимость Toyota Alphard 4-го поколения в России составляет 18 700 000 рублей.

В РФ доступен минивен, предназначенный для китайского рынка. Эта версия оснащена гибридным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 190 л.с. Минивен имеет традиционную для данной модели вместимость: три ряда по 2 места в каждом. Предлагаемая на российском рынке модель оснащена полным приводом.

Новая Toyota Alphard, представленная в 2023 году, принадлежит к 4 поколению и занимает сегмент, схожий с Lexus LM. У обеих моделей минивэнов одинаковая платформа, коробка передач и силовые агрегаты. Lexus LM, как и другие автомобили японских автопроизводителей, также поставляется в Россию через «параллельный импорт» по цене от 25,5 млн рублей.

До 2022 года Toyota Alphard продавался в России напрямую от производителя. Сейчас же, для приобретения этой модели, покупателям предлагается обращаться к аккредитованным дилерам.

Ранее мы рассказывали об особенностях и недостатках кей-каров из Японии, доступных в России по цене, сопоставимой со стоимостью автомобилей «Лада».