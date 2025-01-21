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Новые автомобили Citroen C5 Aircross в России продают по цене "Лады", но есть одна особенность

Недорогие кроссоверы Citroen C5 Aircross без пробега из Китая по 2,5 млн рублей. Характеристики, дизайн, новости.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.01.2025, 13:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На автомобильном рынке России появились доступные кроссоверы Citroen C5 Aircross. Цена в районе 2,5 миллиона рублей объясняется тем, что это автомобили 2021 года выпуска, не имеющие пробега.

По данным издания Quto, данные машины поставляются к нам из Китая. По-видимому, у местных дилеров остались значительные запасы еще со времен периода карантинных ограничений. В качестве двигателя заявлен 1,6-литровый мотор мощностью 175 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin и передним приводом.

Кроссоверы оборудованы шестью подушками безопасности, отдельным климат-контролем, кожаным салоном, виртуальной приборной панелью, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, электроприводом и функцией массажа для передних сидений, камерами кругового обзора, круиз-контролем, беспроводной зарядкой, бесключевым доступом и другими опциями.

Citroen C5 Aircross уже доступен для покупки в официальных автосалонах. Эти внедорожники производит завод "Автомобильные технологии" в Калуге. Цена здесь составляет 3,9 миллиона рублей. Также новые иномарки из Китая привозят по параллельному импорту по цене 3,7 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что кроссовер Citroen C3 Aircross получил нулевой рейтинг в краш-тестах независимой организации Latin NCAP.

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