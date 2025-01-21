Новые автомобили Citroen C5 Aircross в России продают по цене "Лады", но есть одна особенность

На автомобильном рынке России появились доступные кроссоверы Citroen C5 Aircross. Цена в районе 2,5 миллиона рублей объясняется тем, что это автомобили 2021 года выпуска, не имеющие пробега.

По данным издания Quto, данные машины поставляются к нам из Китая. По-видимому, у местных дилеров остались значительные запасы еще со времен периода карантинных ограничений. В качестве двигателя заявлен 1,6-литровый мотор мощностью 175 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin и передним приводом.

Кроссоверы оборудованы шестью подушками безопасности, отдельным климат-контролем, кожаным салоном, виртуальной приборной панелью, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, электроприводом и функцией массажа для передних сидений, камерами кругового обзора, круиз-контролем, беспроводной зарядкой, бесключевым доступом и другими опциями.

Citroen C5 Aircross уже доступен для покупки в официальных автосалонах. Эти внедорожники производит завод "Автомобильные технологии" в Калуге. Цена здесь составляет 3,9 миллиона рублей. Также новые иномарки из Китая привозят по параллельному импорту по цене 3,7 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что кроссовер Citroen C3 Aircross получил нулевой рейтинг в краш-тестах независимой организации Latin NCAP.