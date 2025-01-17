Главная Новости Toyota В России появилась недорогая Toyota, более надежная, чем «Лада»
Новости

В России появилась недорогая Toyota, более надежная, чем «Лада»

Toyota Wigo в продаже в России: цена и комплектация, сравнение с LADA Vesta SW Cross, особенности и фото. Новый хэтчбек второго рестайлинга с трехцилиндровым двигателем и автоматом.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
17.01.2025, 11:31·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Новинка на российском автомобильном рынке - японский хэтчбек Toyota Wigo. Он привлекает внимание своим стильным дизайном и надежным двигателем. По информации портала «Автоновости дня», сейчас эту модель можно заказать по цене 2 020 000 рублей.

Сравним: отечественная LADA Vesta SW Cross в максимальной комплектации с автоматической коробкой стоит дороже - 2 191 000 рублей. Учитывая отсутствие других хэтчбеков на рынке, появление Toyota Wigo вызывает интерес у многих покупателей.

Фото: Автоновости Дня

За указанную сумму из Владивостока можно заказать новый Toyota Wigo 2024 года выпуска. Автомобиль предлагается в богатой комплектации с климат-контролем, мультимедийной системой, старт-стоп кнопкой и современным сенсорным дисплеем.

Toyota Wigo оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 67 лошадиных сил. Задняя подвеска автомобиля выполнена на торсионной балке, а дисковые тормоза установлены только спереди, сзади - барабанные. В паре с двигателем идет классическая четырехступенчатая "автомат".

Фото: Автоновости Дня

Этот Toyota Wigo уже второй раз прошел рестайлинг: в 2020 году. От предыдущей версии его отличают новые бамперы, задние фонари, зеркала заднего вида. В салоне появились обновленные дефлекторы вентиляции, улучшенный блок управления климатом и более продвинутая мультимедийная система.

Кроме того, на российском рынке появился новый компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, доступный как в наличии, так и под заказ от 1 900 000 рублей. Обе модели являются интересным предложением для покупателей, и представляют собой свежие варианты на рынке автомобилей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Toyota (279)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация