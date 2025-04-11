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В России создан новый автокран для работы на высоте до 57 м: «Это революционный проект»

Новый автокран «Галичанин» с 5-секционной стрелой 41,0 м появился на рынке. Машина способна поднять грузы до 1,7 тонн на высоту 57 метров. Камазовское шасси и мощный мотор делают его уникальным. Недавно также представили российский снегоочиститель из антисанкционных компонентов в Миассе.
А
Антон Звонкий
11.04.2025, 15:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В модельном ряду «Галичанина» появился новый автокран, который выгодно выделяется среди подобного рода техники. Машина получает 5-секционную стрелу 41,0 м сечения «Овалоид». С ее помощью можно поднять 1,7 тонны на высоту до 57 метров, делится характеристиками пресс-служба автопроизводителя.

У нового автокарна камазовское шасси. Только вот «донорский» КАМАЗ-65201 используют для более тяжелых грузов. У такой техники усиленная рама, подвеска и мосты.

В качестве силовой установки предлагается камазовский мотор мощностью 390 лошадиных сил, сочетающийся с МКПП.

Ранее стало известно, что в Миассе презентовали российский снегоочиститель из антисанкционных автокомпонентов.

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