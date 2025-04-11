В России создан новый автокран для работы на высоте до 57 м: «Это революционный проект»

В модельном ряду «Галичанина» появился новый автокран, который выгодно выделяется среди подобного рода техники. Машина получает 5-секционную стрелу 41,0 м сечения «Овалоид». С ее помощью можно поднять 1,7 тонны на высоту до 57 метров, делится характеристиками пресс-служба автопроизводителя.

У нового автокарна камазовское шасси. Только вот «донорский» КАМАЗ-65201 используют для более тяжелых грузов. У такой техники усиленная рама, подвеска и мосты.

В качестве силовой установки предлагается камазовский мотор мощностью 390 лошадиных сил, сочетающийся с МКПП.

Ранее стало известно, что в Миассе презентовали российский снегоочиститель из антисанкционных автокомпонентов.