Цены на автомобили четырех брендов выросли. Сколько стоят они сейчас?

После некоторого времени относительного падения цен на автомобили в России, вновь наблюдается их постепенное удорожание. Согласно информации, полученной из регулярного мониторинга автопроизводителей, уже в первой половине мая цены на автомобили четырех марок повысились, в то время как только одна марка стала дешевле.

Из всех изменений особенностю стала цена на кроссовер Geely Monjaro, который снизился на 300-500 тыс. рублей или 6,2-11%. Цены на обновленную версию 2024 года уменьшились благодаря увеличенной специальной выгоде и ряду других скидок.

Фото: Автоновости Дня

Остальные автомобили только увеличили свои цены в первые две недели мая. Например, Ульяновский автозавод повысил стоимость всех моделей УАЗ 2024 года выпуска. Цены на внедорожники, коммерческие грузовики и другие модели увеличились на 35-60 тыс. рублей или 2-3,6%.

После УАЗа свои цены скорректировал также «АвтоВАЗ», в частности семейство LADA Granta и внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel выросли на 51 100 – 71 100 рублей или на 3,5-7%. При этом флагманская LADA Vesta осталась на том же уровне цен.

В начале месяца цены на три кроссовера Jetour из Китая также подорожали из-за сокращения скидок. Цена на модели 2023 года, Dashing, X70 Plus и X90 Plus, увеличилась на 50 тыс. рублей или 1,4-2,3% при сохранении существующих значительных скидок.

Также значительное удорожание произошло с большим рамным внедорожником Tank 500, где прямая выгода уменьшилась с 950 тыс. до 250 тыс. рублей для автомобилей прошлого года. Это привело к увеличению цен на эту модель на 700 тыс. рублей.

Напомним, что месяц назад цены на автомобили в России снизились для восьми марок, включая Omoda, Ora, Chery, Geely и других производителей.