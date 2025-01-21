Цены на отечественный гибридный кросс с запасом хода 1150 км увеличились в России.

Кроссовер Evolute i-Space доступен в двух версиях: «Комфорт» и «Премиум». Первая версия стоит 2 499 000 рублей. Цена топовой комплектации выросла на 150 тысяч и составляет 2 940 000 рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Для версии «Премиум» предусмотрены дополнительные опции, такие как регулируемый по высоте и вылету руль, бесключевой доступ, беспроводная зарядка, шторки безопасности, климат-контроль с системой очистки воздуха, акустика с 12 динамиками, панорамная крыша с люком, камера кругового обзора, колесные диски на 19 дюймов и другие. Также в этой комплектации предусмотрено больше водительских помощников.

Базовая комплектация кроссовера также имеет внушительный список оснащения: круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, экокожа с декоративными вставками, светодиодная оптика и многое другое.

Evolute i-Space представляет собой гибридный автомобиль с 178-сильным электромотором, батареей емкостью 17,52 кВт·ч и 110-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Общая мощность гибрида достигает 287 л.с. и 435 Нм крутящего момента.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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