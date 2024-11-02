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Гибридные автомобили в России стали дешевле. Цены на подержанные гибридные машины снизились. Сколько они стоят сейчас?

В Российской Федерации наблюдается снижение цен на подержанные гибридные автомобили.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
02.11.2024, 02:31·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Российской Федерации наблюдается снижение цен на подержанные гибридные автомобили. По данным экспертов платформы «Авито Авто», в среднем, стоимость таких машин за третий квартал 2024 года сократилась на 5,3%, достигнув отметки в 2,7 миллиона рублей.

Согласно исследованию, наиболее востребованной маркой гибридных автомобилей на российском вторичном рынке в настоящее время является японская компания Toyota. В предыдущем квартале доля продаж подержанных гибридов Toyota составила 29,55%. На втором месте с результатом в 16,52% оказалась китайская марка LiXiang. Замыкает тройку лидеров Honda, доля которой составила 14,2%. Также в пятерку популярных брендов вошли Nissan и Lexus с долями 7,61% и 6,64% соответственно.

Рассматривая конкретные модели, можно выделить, что наиболее востребованным гибридным автомобилем на вторичном рынке в России в третьем квартале стал среднеразмерный кроссовер LiXiang L7, доля продаж которого составила 7,64%. Toyota Prius занял второе место с долей в 7,32%, а на третьей строчке оказался LiXiang L9, доля которого составила 5,74%. Voyah Free и Voyah Free заняли четвертое и пятое места, их доля продаж составила 5,48% и 4,22% соответственно.

Тем временем, по данным портала «Автоновости дня», в России в прошлом месяце наблюдалось увеличение цен на автомобили 13 марок. Интересно, что некоторые автопроизводители проводили корректировку ценовой политики два или три раза за прошедший месяц.

Источник

Honda (78)Nissan (116)Toyota (240)Lexus (39)Voyah (18)Li Auto (5)

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