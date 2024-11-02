Гибридные автомобили в России стали дешевле. Цены на подержанные гибридные машины снизились. Сколько они стоят сейчас?

В Российской Федерации наблюдается снижение цен на подержанные гибридные автомобили. По данным экспертов платформы «Авито Авто», в среднем, стоимость таких машин за третий квартал 2024 года сократилась на 5,3%, достигнув отметки в 2,7 миллиона рублей.

Согласно исследованию, наиболее востребованной маркой гибридных автомобилей на российском вторичном рынке в настоящее время является японская компания Toyota. В предыдущем квартале доля продаж подержанных гибридов Toyota составила 29,55%. На втором месте с результатом в 16,52% оказалась китайская марка LiXiang. Замыкает тройку лидеров Honda, доля которой составила 14,2%. Также в пятерку популярных брендов вошли Nissan и Lexus с долями 7,61% и 6,64% соответственно.

Рассматривая конкретные модели, можно выделить, что наиболее востребованным гибридным автомобилем на вторичном рынке в России в третьем квартале стал среднеразмерный кроссовер LiXiang L7, доля продаж которого составила 7,64%. Toyota Prius занял второе место с долей в 7,32%, а на третьей строчке оказался LiXiang L9, доля которого составила 5,74%. Voyah Free и Voyah Free заняли четвертое и пятое места, их доля продаж составила 5,48% и 4,22% соответственно.

Тем временем, по данным портала «Автоновости дня», в России в прошлом месяце наблюдалось увеличение цен на автомобили 13 марок. Интересно, что некоторые автопроизводители проводили корректировку ценовой политики два или три раза за прошедший месяц.