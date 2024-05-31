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Стоимость автомобилей шести брендов снизилась в России. Сколько они теперь стоят?

В последний месяц весны в России автомобили не так активно дешевели, как в предыдущие месяцы. Май ознаменовался более равномерным изменением цен на автомобили.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
31.05.2024, 12:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В последний месяц весны в России автомобили не так активно дешевели, как в предыдущие месяцы. Май ознаменовался более равномерным изменением цен на автомобили. Согласно данным «Автоновостей дня», за прошедший месяц цены на автомобили шести марок снизились, а на другие поднялись.

Один из самых значительных сдвигов в ценах произошел с кроссовером Geely Monjaro, который стал дешевле на 300-500 тысяч рублей или на 6,2-11%. Обновленная версия 2024 года получила специальную скидку и снижение цены.

Также в мае цены на три электрических кроссовера Evolute снизились за счет увеличения прямой скидки. Модели i-Joy, i-Sky и i-Jet стали доступнее на 189 — 565 тысяч рублей или на 4,9 — 12%.

Другие снижения цен произошли у Dongfeng, который сделал дешевле свои модели: рамный полноприводный пикап DF6 и семиместный кроссовер 580. Обе машины получили прямую скидку.

Среди других брендов, автомобили которых подешевели в мае, стоит выделить FAW Bestune T55. Хотя цена на него не изменилась, благодаря скидке его можно купить на 6% дешевле.

Бренд Livan также решил снизить цены на некоторые свои модели. Кроссовер X6 Pro и седан S6 Pro стали доступнее за счет появления прямой скидки.

Фото: Автоновости Дня

С другой стороны, некоторые автомобили подорожали. УАЗ и «АвтоВАЗ» первыми повысили цены в начале месяца. Ульяновский автозавод увеличил стоимость всего модельного ряда УАЗ 2024 года выпуска.

«АвтоВАЗ» поднял цены на семейство LADA Granta и внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel.

Китайский бренд Jetour также увеличил цены на некоторые свои кроссоверы, а внушительное подорожание затронуло рамный внедорожник Tank 500.

Changan и Chery также изменили цены на свои модели в мае. Changan увеличил стоимость кроссоверов CS55Plus и Uni-T, а Chery подняла цены на Tiggo 7 Pro Max.

Напомним, что в апреле автомобили дешевели намного активнее, чем в мае. В апреле цены снизились у 11 брендов, включая Omoda, Ora, Chery, Geely, BAIC и других производителей.

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Tank (20)Livan (5)Changan (45)Chery (62)Geely (63)Dongfeng (17)Автоваз (102)Lada (247)УАЗ (18)Evolute (14)FAW (16)Voyah (9)Jetour (36)

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