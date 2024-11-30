Цены на самый маленький и самый доступный кроссовер Jetour снизились в России. Есть один нюанс

Кроссовер Jetour Dashing, который считается самым компактным и доступным в линейке моделей, снова стал еще более доступным для покупателей. Несмотря на то, что цены оставались прежними, скидка на топовую комплектацию Luxury с двигателем мощностью 190 лошадиных сил и передним приводом увеличилась уже во второй раз за последний месяц и теперь достигла 280 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных, полученных из прайс-листов китайского бренда.

Таким образом, к концу ноября цена на версию Jetour Dashing с передним приводом и "топовой" комплектацией снизилась еще на 80 тысяч рублей и теперь составляет 2 909 900 рублей с учетом увеличенной скидки. Речь идет о модификации с самым мощным двигателем - 190-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и семиступенчатым роботом.

Альтернативная версия с двигателем мощностью 147 лошадиных сил и шестиступенчатым роботом продолжает предлагаться со скидкой в 150 тысяч рублей, при этом ее цена составляет 2 829 900 рублей.

В линейке переднеприводного кроссовера Jetour Dashing представлены четыре комплектации: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. Первые три оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с., в то время как версия Luxury доступна не только с указанным двигателем, но также с более мощным 190-сильным турбированным агрегатом объемом 1,6 литра.

Основные опции в стандартной комплектации кроссовера включают полностью светодиодные фары, систему доступа без ключа с кнопкой запуска двигателя, цифровую приборную панель, интерьер с отделкой экокожей, беспроводную зарядку для смартфона, обогреваемый руль, лобовое стекло и форсунки омывателя, а также ряд других функций.

Вскоре кроссовер Jetour Dashing для российского рынка получит полный привод. Эти модели будут доступны в двух вариантах оснащения (Luxury и Sport) и с другим двигателем - 1,6-литровым рядным турбированным мотором мощностью 185 л.с., который будет работать в паре с восьмиступенчатым автоматическим трансмиссией.