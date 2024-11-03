Цена кроссовера Jetour Dashing в России упала. Сколько стоит автомобиль сейчас?

В России цены на кроссовер Jetour Dashing снизились в одной версии, сообщают эксперты издания «Автоновости дня». Снижение стоимости обусловлено изменением размера скидки на автомобиль производства китайской компании, собираемого в Калининграде.

Ранее прямая выгода при покупке топовой комплектации Jetour Dashing Luxury с 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной трансмиссией составляла 150 000 рублей. Однако теперь производитель увеличил размер скидки на 50 000 рублей, что позволило снизить цену автомобиля в данной комплектации с 3 039 900 до 2 989 900 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Новинка Jetour Dashing появилась на российском рынке летом 2023 года и сразу завоевала популярность среди молодежи. Модель доступна в четырех вариантах комплектации: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury.

Покупатели версии Luxury могут выбрать между 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил или 1,6-литровым агрегатом, развивающим 190 л.с. В то время как в более простых комплектациях устанавливается только 1,5-литровый мотор. Независимо от выбранной версии, передний привод.

Кроме того, в базовую комплектацию входит LED-оптика, цифровая приборная панель, зимний пакет опций, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

В это же время, кроссовер Jetour X70 Plus подорожал в России. Подробности о новой цене автомобиля читайте на страницах «Автоновости дня».